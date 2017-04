"Cabe aos portugueses o combate pela democracia" - Marcelo

Jorge Almeida - RTP 25 Abr, 2017, 10:02 / atualizado em 25 Abr, 2017, 12:21 | País

Na sessão solene do 43º aniversário do 25 de Abril, que decorreu no parlamento, o Presidente da República, afirmou que "cabe aos portugueses o combate pela democracia."



Momentos antes, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, elogiou no seu discurso o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa.Antes das principais intervenções tiveram lugar os discursos dos deputados com assento parlamentar.André Silva, deputado do PAN, lembrou na sua intervenção a necessidade de continuar a construir a democracia.A deputada Heloísa Apolónia do partido Os Verdes, apontou no seu discurso que houve recuos em relação às conquistas de Abril com o governo anterior.Seguiu-se a intervenção de Jorge Machado do PCP, que considerou que os direitos de Abril foram ameaçados pela política de direita.A deputada do CDS/PP, Isabel Galriça Neto, referiu que celebrar o 25 de Abril é um ato de justiça.Na sua intervenção, Joana Mortágua do Bloco de Esquerda teceu duras críticas às políticas de austeridade e a uma "submissão" perante Bruxelas.O deputado do PS, Alberto Martins, arrancou aplausos de todas as bancadas ao recordar o nome de Mário Soares em nome da memória histórica do país.Teresa Leal Coelho, a deputada do PSD e a atual candidata à Câmara Municipal de Lisboa, defendeu na sua intervenção que a política tem que estar ao serviço das pessoas.Depois de sair do parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa foi para o Palácio de Belém, que estará aberto ao público e onde decorrerá pelas 14 horas, a cerimónia de agraciamento, a título póstumo, do antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e do antigo bispo do Porto António Ferreira Gomes.Na mesma cerimónia, o arquiteto Siza Vieira receberá das mãos do Presidente da República a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.O tradicional Desfile Popular do 25 de Abril está marcado para as 15:00, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, contando com a presença dos líderes partidários do BE e do PCP, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, respetivamente, e de uma comitiva do PS com a secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e o dirigente nacional Porfírio Silva.Também o primeiro-ministro, António Costa irá prosseguir as comemorações do Dia da Liberdade à tarde, voltando a abrir aos cidadãos, a partir das 14 horas e 30 minutos, os jardins da residência oficial, onde haverá um concerto de Jorge Palma e a leitura de poemas pelo ex-candidato presidencial Manuel Alegre.Pelos jardins de São Bento, vão também passar vários membros do Governo, em particular o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, sendo ainda inaugurada uma escultura de Vhils, que invoca os princípios da revolução.No parlamento, às 15 horas, será inaugurada a exposição "José Afonso - andarilho, poeta e cantor", que assinala os 30 anos da morte do músico, estando as portas da Assembleia da República abertas ao público, que poderá visitar os espaços mais emblemáticos, mas também algumas salas de acesso habitualmente reservado.