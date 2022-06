"Cabeças de peixe podre" em protesto na Cimeira dos Oceanos

Vieram de Londres alguns ambientalistas para chocarem através de uma performance. Pretendem construir cenários chocantes e foi o que aconteceu neste dia de arranque da Conferência para alertarem para os problemas dos oceanos.

Utilizando vários adereços e com restos de peixe este protesto pretende pressionar os políticos e governantes para, nesta cimeira, darem uma resposta pronta e eficaz no que dizem ser uma emergência global alarmante com os oceanos a morrerem.

A repórter Arlinda Brandão assistiu a este protesto que durou poucos minutos antes da polícia retirar estes 3 ambientalistas de um local mesmo em frente à entrada principal da Cimeira.