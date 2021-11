Cabo Verde. Dois militares feridos já estão em Portugal

Sete militares sofreram no sábado um acidente de viação na ilha de Santo Antão durante uma visita de lazer.



Estão bem e conscientes, refere uma nota da Autoridade Marítima. Três já tiveram alta do hospital do Mindelo, dois continuam em recuperação.



Os militares da Marinha Portuguesa foram para Cabo Verde no âmbito de um programa de cooperação com a Guarda Costeira cabo-verdiana.