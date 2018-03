Cabrita garante que Proteção Civil prepara-se para "todo o tipo de riscos"

As autoridades preparam-se também para o combate. “Estamos a completar a resposta de meios aéreos, estamos a reforçar os meios humanos que estão em formação”, afirmou o governante.



A par desta preparação, a Proteção Civil tem acompanhado as ocorrências dos últimos tempos perante o mau tempo que afeta o país.



O ministro da Administração Interna sublinhou que quer “uma Proteção Civil que faça mais prevenção para melhor estar preparada para o combate, que reforce a profissionalização do sistema”.



Eduardo Cabrita insistiu ainda que é preciso mais especialização para que as autoridades estejam preparadas para todos os tipos de catástrofes como secas, inundações, incêndios mas também epidemias, riscos industriais e químicos e sismos.



“Uma Proteção Civil de banda larga, com estrutura orgânica reforçada e em estreita articulação com o nosso sistema”, resumiu Cabrita. O ministro elogiou ainda os bombeiros voluntários que são “a coluna vertebral” do sistema de Proteção Civil.



Eduardo Cabrita explicou que o executivo já adjudicou dez meios aéreos que estarão disponíveis todo o ano. Seguem agora outros concursos para aquisição de meios aéreos de combate aos incêndios. O Governo pretende ter um sistema com cerca de 50 meios aéreos.