02 Ago, 2018

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, explicou que a ideia é envolver os caçadores este verão na prevenção de incêndios.









Em cada zona de caça vai haver um grupo de caçadores identificados com coletes e com um autocolante e vão ser responsáveis por comunicar diretamente com as autoridades em caso de incêndio.O ministro Capoulas Santos a destacar o contributo dos caçadores neste programa governamental assinado com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.