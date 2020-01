Cadeias devem melhorar sistema de comunicações

No Natal e no Ano Novo, aquele responsável autorizou que os reclusos fizessem três chamadas, em vez de fazerem apenas uma, como é habitual.



Rómulo Mateus diz mesmo que esta aproximação dos reclusos aos familiares pode ajudar, por exemplo, a diminuir a taxa de suicídios nas prisões.



Esta é a primeira entrevista que o diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais concede depois de ter tomado posse, em março do ano passado.



