Caixa abandonada obriga a evacuação da zona junto a museu em Belém, Lisboa

Lusa01 Jun, 2018, 12:00 | País

O alerta para a "existência de uma caixa de madeira suspeita com luzes a piscar" foi dado cerca das 08h00, de acordo com a PSP.

Na sequência do alerta, as autoridades policiais evacuaram a área em torno do MAAT bem como um bar junto ao museu, a circulação foi vedada nos dois sentidos na avenida Brasília e na avenida da Índia o trânsito foi cortado na direção Lisboa/Algés.

No local estavam cerca das 11h00 vários elementos do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança no subsolo.