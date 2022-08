Caldas da Rainha. IGAS recomenda inquérito a médica que atendeu grávida que perdeu criança

O caso aconteceu no início de junho. A mulher, que estava no final da gravidez, dirigiu-se ao Hospital mas não foi atendida de imediato.



Na altura, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia estava fechado por falta de médicos.



A mulher acabou por perder o filho.



O centro hospitalar do Oeste tinha participado esta caso à Inspeção Geral, que revela agora as conclusões.



O relatório aponta várias falhas ao hospital e também à médica que assistiu a mulher.



A Antena 1 contactou a administração do Centro Hospitalar do Oeste, que adianta que já recebeu o relatório. Estão neste momento a analisar o documento e para já não reagem.