Caldas da Rainha. Médicos solidários com diretora investigada por morte de bebé

Vinte e sete diretores clínicos de hospitais do país solidarizam-se com a diretora investigada pela morte do bebé no Hospital das Caldas da Rainha. Em carta enviada à ministra da Saúde demissionária, e com conhecimento ao primeiro-ministro, os diretores manifestam também preocupação com o atual estado da gestão clínica em Portugal.