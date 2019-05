Caldas da Rainha vai passar a cobrar taxa de resíduos sólidos

Lusa08 Mai, 2019, 17:47 | País

"Mantivemos o serviço a custo zero para os munícipes enquanto nos foi possível, mas a recomendação da entidade reguladora [dos Serviços de Água e Resíduos -- ERSAR] era no sentido de que, até 2019, fosse aplicado um tarifário e é isso que vai ser feito", disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

A autarquia é uma das oito (juntamente com Cinfães, Figueira Castelo Rodrigo, Monchique, Oleiros, Ponte da Barca, Tabuaço e Ponte de Lima) que, no conjunto dos 308 municípios do país, ainda não aplicam a taxa de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

Porém, a estimativa do autarca é de que, "até ao final do verão, a taxa possa estar em vigor", no âmbito de uma proposta de regulamento que foi na terça-feira à noite aprovada pela Assembleia Municipal (AM) e que irá entrar em fase de consulta pública.

O regulamento prevê que as competências ao nível da recolha e gestão dos RSU sejam transferidas da câmara para os Serviços Municipalizados (SMAS) e que os custos do serviço "deixem de ser suportados pelos municípios e passem a ser pagos pelo consumidor, através da fixação de uma taxa", explicou Tinta Ferreira.

Em causa está, segundo os dados apresentados na AM, um valor anual de "1,6 milhões de euros" para recolher e encaminhar os RSU nas 12 freguesias do concelho com mais de 51.700 habitantes, que produzem por dia 1,14 quilos de resíduos indiferenciados, resultando em 21,5 toneladas por ano.

A proposta do regulamento é no sentido de que as taxas a cobrar sejam indexadas ao consumo de água o que resultará, segundo Tinta Ferreira, numa "taxa média de 3,47 euros por mês" por agregado familiar.

A implementação do regulamento implicará ainda a transferência de 78 trabalhadores da autarquia para os SMAS, que aumentarão de 102 para 180 funcionários.

A entrada em vigor do regulamento dependerá "dos resultados da consulta pública e do parecer da ERSAR, que determinarão se será ou não necessário fazer alterações", afirmou Tinta Ferreira, estimando que o processo seja concluído até final do verão.