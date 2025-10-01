Caloiros no ensino superior diminuiram 10% e são este ano apenas 45 mil

Os resultados da última fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) foram hoje divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) que mostram que as universidades e institutos politécnicos têm agora 45.290 novos estudantes, ou seja, menos 10% do que no ano passado, quando ficaram colocados 50.612 candidatos.

A hipótese de haver este ano menos alunos a chegar ao ensino superior começou a ser levantada quando se soube que havia menos candidatos à 1.ª fase do CNAES, uma teoria reforçada pelos resultados das 1.ª colocações que mostraram que apenas 44 mil alunos conseguiram uma vaga, menos 12% do que no ano anterior e o número mais baixo desde 2016.

As colocações mantiveram-se sempre abaixo dos anos anteriores e esta 3.ª e última oportunidade de ingressar no ensino superior através do CNAES não foi exceção: Apenas 801 estudantes colocados, menos do dobro dos do ano passado.

Dos 801 novos caloiros, 471 conseguiram um lugar numa universidade e os restantes 330 num politécnico, segundo os resultados disponíveis na página da Internet da DGES.

Reitores, presidentes de politécnicos e associações de estudantes têm apontado vários motivos para a redução de alunos, desde o elevado preço do alojamento, às dificuldades económicas das famílias que não conseguem manter um filho a estudar longe de casa até à obrigatoriedade de realizar exames nacionais para terminar o ensino secundário.

O problema não estará relacionado com o número de vagas disponibilizadas pelas instituições de ensino superior. Só nesta 3.º fase, por exemplo, concorreram 3.046 alunos às 6.710 vagas disponibilizadas. Nas três fases, houve 55.292 lugares e ficaram colocados 45.290 estudantes.

A maioria dos novos alunos ficou colocada no subsistema universitário, que conta agora com cerca de 29 mil "caloiros", registando uma taxa de ocupação de 92,8%.

Mais uma vez este ano, foi nos institutos politécnicos que ficaram mais vagas por preencher, com uma taxa de ocupação de 67,7,2% após a admissão de 16.271 novos alunos.

Os institutos politécnicos de Tomar, Bragança, Guarda e de Beja foram os que tiveram as taxas de ocupação mais baixas (menos de 40%), por oposição às universidades de Coimbra, Nova de Lisboa, Lisboa, Porto, ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa e Escola Superior de Enfermagem em Lisboa, que viram ocupadas mais de 95% das vagas disponibilizadas.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 1 a 3 de outubro junto da instituição de ensino superior.