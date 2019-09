Calor e ventos fortes. Portugal em alerta vermelho

Começou por ser um incêndio pequeno nas freguesias da Cumeada e Marmeleiro mas o forte vento transformou-o num fogo de grandes proporções.



Pelo menos, sete pessoas ficaram feridas; um civil e seis bombeiros, um deles que inspira maiores cuidados e foi transportado para uma unidade de saúde.



Está a arder, sobretudo zona de floresta: pinheiros e eucaliptos. Há no entanto preocupação com as chamas a aproximarem-se de uma empresa de madeiras de algumas casas dispersas.



No local já caiu alguma chuva mas não a suficiente par abrandar as chamas.



No terreno 400 bombeiros, apoiados por 100 carros e 9 aviões cannadairs e helicópteros.