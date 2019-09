Calor. Proteção Civil e IPMA alertam para medidas de prevenção

RTP03 Set, 2019, 16:47 / atualizado em 03 Set, 2019, 16:51 | País

“A principal medida que existe no país (…) dentro daquilo que é a prevenção, é a educação para o risco”, pois “as pessoas têm de ter consciência de que têm de ser agentes da proteção civil”, considerou Carlos Mourato Nunes, presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



O alerta vermelho hoje ativado tem o objetivo de diminuir o grau de risco ao levar a uma adoção de medidas preventivas por parte da população.



Mourato Nunes salientou a importância de “aumentar a vigilância e a fiscalização” por terra e por ar, algo que a Proteção Civil se compromete a fazer durante os próximos dias.



GNR reforça patrulhamento

c/ Lusa

“Isto é extremamente importante e é uma alteração substantiva relativamente à metodologia que vinha sendo seguida, em que apenas fazíamos vigilância aérea”, acrescentou.A ANPC considera a sensibilização da população um fator essencial e defende queperante o agravamento das condições meteorológicas.“É esta linha de pensamento que está subjacente a todas as ações”, frisou Mourato Nunes, que elogiou ainda o “excelente trabalho que tem sido feito ao longo do ano pelos agentes de Proteção Civil”, bombeiros e restantes operacionais.A GNR é outra das entidades que, esta terça e quarta-feira, irá reforçar a vigilância, fiscalização e o patrulhamento terrestre em todo o território continental de modo a prevenir incêndios florestais.A GNR lembra que, no período crítico de calor, é necessário continuar a adotar as medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, pelo que irá sensibilizar a população para as, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.Outras proibições incidem sobre a circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.Atendendo aos perigos de incêndio, a GNR aconselha ainda população a que, em caso de incêndio, ligue de imediato para o 112, transmitindo de forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápida ao local;