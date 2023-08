As regiões montanhosas da Madeira estão este sábado com um aviso vermelho por causa do calor.

Segundo o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o resto do arquipélago e o distrito de Faro encontram-se sob aviso laranja.



O sul do país tem previsões que atingem os 40ºC.



Os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave.