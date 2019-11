Câmara agradada com instalação de Secretaria de Estado em Castelo Branco

"Vemos com agrado o reforço desta descentralização, com a criação de três Secretarias de Estado no interior do país e, sobretudo, com a vinda da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território em Castelo Branco", afirmou Luís Correia à agência Lusa.

O autarca entende que é desta forma que se faz o caminho para o equilíbrio e coesão territorial do país.

"Para nós, representa o reforço do compromisso do Governo com o interior, com uma maior proximidade entre o Governo e a região. Isso é sempre de louvar", concluiu.

O Governo decidiu avançar nesta legislatura com a descentralização de três Secretarias de Estado que vão ficar instaladas em cidades do interior.

Em Bragança fica instalada a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, Castelo Branco recebe a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, e, na Guarda, fica a Secretaria de Estado da Ação Social.