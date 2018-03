Câmara coordena ações de voluntariado na reflorestação

Lusa05 Mar, 2018, 14:24 | País

Através do seu Gabinete Técnico Florestal, o município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, vai "gerir e potenciar, de forma consciente e eficiente, a solidariedade que os portugueses continuam a manifestar" para com o concelho, tendo em conta o futuro da sua floresta, "nomeadamente na sua reflorestação e ordenamento".

Pedrógão Grande, que foi uma das áreas mais afetadas pelos incêndios florestais de Junho de 2017, "tem recebido várias propostas de ações de voluntariado para realizar reflorestação de áreas ardidas", sublinha a Câmara Municipal, presidida por Valdemar Alves, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Mas é necessário "coordenar esta disponibilidade de forma justa e eficiente", sustenta, adiantando que, para isso, já "definiu como áreas prioritárias de reflorestação os terrenos inseridos em 'faixas de gestão de combustíveis' junto a edificações, promovendo a instalação de espécies autóctones".

Os proprietários com terrenos inseridos naquelas zonas e "interessados em receber nas suas propriedades voluntários para promover a reflorestação, devem dirigir-se ao Gabinete Técnico Florestal a manifestar a sua disponibilidade", apela a Câmara de Pedrógão Grande.

"Para garantir que estas ações serão realizadas de forma consciente e sempre tendo em conta o futuro da nossa floresta, bem como a transparência e justiça destes gestos altruístas", a Câmara de Pedrógão Grande recorda que "a inclusão das propriedades neste projeto serão alvo de vistoria técnica, de forma a definir as espécies mais adequadas ao local", salienta.

Mas "dadas as características, estas ações estarão sempre dependentes da oferta de árvores e voluntários para a sua implantação", alerta a autarquia.

O incêndio que deflagrou em 17 de Junho de 2017 no concelho de Pedrógão Grande e que alastrou a municípios vizinhos provocou 66 mortos e cerca de 250 feridos, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas e devastou mais de 50 mil hectares de território, cerca de duas dezenas de milhares dos quais de floresta.

No concelho de Pedrógão Grande, onde foram atingidas pelas chamas mais de cem habitações permanentes e 26 empresas, ardeu 81% da floresta do concelho e 40% da área agrícola.