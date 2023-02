Câmara da Pampilhosa da Serra preocupada com Carta de Perigosidade de Incêndio Rural

O presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, mostrou-se preocupado com a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, por considerar que irá condicionar a atividade nos concelhos do interior do país.