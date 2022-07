Câmara de Ansião proíbe festas, romarias e outros eventos até domingo

"Determino a proibição de realização, no concelho de Ansião e até dia 17/07/2022, de todas as festas, romarias e atividades culturais, desportivas e recreativas, programadas ou eventuais, abertas ao público", lê-se no despacho enviado à agência Lusa.

O despacho "revoga automaticamente qualquer alvará ou autorização municipal concedida que com ele colida, podendo ser objeto de prorrogação caso se verifique" o prolongamento da declaração da situação de contingência além de domingo.

O documento determina ainda dar-se conhecimento às freguesias, coletividades, Guarda Nacional Republicana e Bombeiros Voluntários de Ansião.

A decisão teve em conta a declaração de situação de contingência, para todo o território continental, e o facto de o concelho estar a ser fustigado continuadamente desde o dia 08, há uma semana, "com severos incêndios rurais, com extensa área ardida, com avultados danos sobre o património natural, bem assim sobre o património das pessoas e das empresas, com grave risco imposto à proteção da saúde e da vida" da população.

Por outro lado, aponta o "esforço que, neste contexto, impende sobre o dispositivo operacional de proteção civil", considerando, igualmente, que, "neste gravoso contexto, importa tomar todas as medidas que concorram para a salvaguarda do concelho, do seu património, da sua economia e da saúde e da vida das pessoas".

Ansião acionou também o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

O fogo que atingiu Ansião resultou de um incêndio no concelho vizinho de Pombal, que deflagrou na freguesia de Abiul na sexta-feira, pelas 14:50. Às 06:15 de hoje, uma semana depois de ter começado, o fogo foi considerado em resolução.

Segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 11:30, estavam no terreno 399 operacionais, apoiados por 93 viaturas e dois meios aéreos.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Cinco distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que emitiu aviso amarelo para o distrito de Leiria.