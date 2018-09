Câmara de Barrancos afasta técnico na sequência de reportagem da RTP

RTP14 Set, 2018, 17:27 / atualizado em 14 Set, 2018, 18:08 | País

O comunicado, assinado pelo presidente da Câmara, João Serranito Nunes, afirma que "o Município de Barrancos, confrontado com informações de uma reportagem da RTP sobre um cidadão que desempenha funções atualmente no concelho, esclarece que desconhecia qualquer situação, suspeita ou investigação em relação ao referido cidadão no quadro do desempenho de anteriores funções públicas".





Ao tomar conhecimento dessa investigação, afirma mais adiante "a exigência ética que colocamos na gestão dos dinheiros públicos levam a exigir o afastamento imediato do técnico Paulo Ventura como chefe da Unidade de Obras e Serviços Urbanos desta Câmara".