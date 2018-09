Partilhar o artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano Imprimir o artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano Enviar por email o artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano Aumentar a fonte do artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano Diminuir a fonte do artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano Ouvir o artigo Câmara de Barrancos despede funcionário responsável por projetos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano