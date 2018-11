Câmara de Borba ignorou avisos sobre estrada desde 2014

O ex-diretor-geral propôs uma auditoria às 400 pedreiras de Portugal em outubro 2017. A três dias da tragédia em Borba, não havia ainda qualquer resultado desta auditoria.



O Sexta às 9 cruzou as falhas de todos os responsáveis do Estado que intervieram neste processo, que culminou com o colapso da Estrada Municipal 255.



Desde o presidente da Câmara, que não suspendeu a Estrada Municipal 255, a dois responsáveis da anterior direção regional da economia do Alentejo, todos sabiam desde 2014 que o colapso estava iminente. Mas nenhum responsável público fez nada para evitar a tragédia.