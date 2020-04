Câmara de Castelo Branco adquiriu cinco mil testes e iniciou rastreio

"A nossa prioridade são as pessoas, garantir a sua segurança e a prevenção da propagação do vírus. É, por isso, de extrema importância fazer este rastreio aos profissionais que estão na primeira linha de combate e aos que mantêm os serviços da autarquia em funcionamento, prevenindo a propagação do vírus e permitindo mitigar os riscos de contágio", explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O município de castelo Branco adquiriu 5.000 testes de despiste ao SARS-CoV-2 e, desde a segunda-feira, encontra-se a realizar um rastreio de anticorpos através de punção venosa.

"Os profissionais das entidades a quem estes testes se destinam já se encontram a ser testados, nomeadamente os profissionais das IPSS, as forças de segurança, os bombeiros, a Proteção Civil e os funcionários do município", lê-se na nota.

Esta é mais uma medida adotada pela autarquia de Castelo Branco que visa apoiar a comunidade e reduzir ao máximo a propagação do vírus, através de um trabalho de coordenação com as várias instituições concelhias.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).