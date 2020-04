Câmara de Castelo Branco transfere 200 mil euros para a Unidade Local de Saúde

"A Câmara Municipal tem trabalhado em conjunto com a ULS de Castelo Branco no combate a este vírus, de forma a prevenir a saúde coletiva de todos os munícipes. Estes 200.000 euros mostraram-se necessários para garantir esta prevenção, pelo que não hesitámos em tomar esta decisão", explica, em comunicado, o presidente do município de Castelo Branco, Luís Correia.

A autarquia, que já havia demonstrado a sua "total disponibilidade" para apoiar a ULS de Castelo Branco na aquisição dos equipamentos necessários para combater a propagação do vírus, tem trabalhado em conjunto com as várias instituições e autoridades do concelho, na aplicação de um conjunto de medidas de apoio à comunidade que têm sido adaptadas de forma constante.

"O valor monetário concedido à ULS serve para apoiar aquela instituição na aquisição do material necessário à prevenção e combate ao vírus SARS CoV-2. Continuaremos esta batalha num estado de alerta permanente, de forma que a saúde dos nossos munícipes esteja salvaguardada da melhor forma possível", sustenta o autarca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.

Em Portugal registaram-se 209 mortes associadas à covid-19 e 9.034 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

