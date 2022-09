Câmara de Coimbra integra projeto europeu para a neutralidade climática

O projeto europeu contempla 60 cidades europeias que irão testar e partilhar "projetos de neutralidade climática", servindo ainda como plataforma para "receber apoio na implementação de iniciativas modelo de outras cidades na Europa", explicou a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Coimbra vai integrar, assim, a maior rede de experimentação e inovação europeia que pretende encontrar os melhores caminhos para a neutralidade climática", realçou o município, referindo que em novembro decorrerá em Praga um encontro com as 60 cidades que integram o projeto.

Segundo a nota de imprensa, até 2025, esta iniciativa vai apoiar a implementação da "Missão Cidades", da plataforma NetZeroCities e do Novo Bauhaus Europeu, "com base no conhecimento e experiência de dezenas de cidades-exemplo e de três cidades referência nesta área: Bolonha, Praga e Amesterdão".

"O envolvimento da população será baseado em múltiplas formulações artísticas, ativando o desenvolvimento de conteúdos, a sua aplicação e a sua ampla divulgação numa grande iniciativa de escala europeia, que vai envolver ainda o domínio da descarbonização e da sustentabilidade aliado à arte e à criatividade".

A integração de Coimbra na rede "vai contribuir também para que as suas instituições científicas, culturais, económicas e a população em geral estabeleçam redes internas e externas de inovação e de desenvolvimento sustentável, acelerando, assim, o cumprimento dos objetivos que suportam a transição para a neutralidade carbónica".

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, salientou que a integração neste projeto demonstra "o relevo e o enfoque" que o executivo "pretende dar à área ambiental".

"A ambição de Coimbra enquanto cidade CrAFt é intervir na descarbonização, na qualificação do desempenho ambiental, na adaptação e na mitigação às expectáveis mudanças climáticas, tendo por base o envolvimento dos cidadãos, a sua autoconsciência e o seu compromisso", destacou o vereador com a pasta do ambiente, Carlos Lopes, também citado na nota de imprensa.