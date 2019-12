Câmara de Fafe condenada a indemnizar empresa em licenciamento de obra

Na sentença, à qual a Lusa teve acesso, pode ler-se que na ação administrativa, a empresa com sede em Felgueiras alegou ter adquirido, em 2014, um prédio em Fafe, que se encontrava em fase avançada de construção, "dispondo de licença, devidamente titulada por alvará."

Após a aquisição, segundo a empresa, a autarquia declarou nulidade da licença, o que obrigou a queixosa a iniciar um procedimento de legalização de obras, no âmbito do qual pagou taxas urbanísticas no montante de 315.719,98 euros.

Alega a empresa que o ato praticado pela câmara foi ilegal e é responsável pelos prejuízos que causou, nomeadamente em montante igual ao valor das taxas que teve de pagar, acrescido de juros de mora.

Na contestação, a autarquia contrariou a alegação da queixosa, considerando "não ser responsável pelo pagamento de qualquer indemnização".

Segundo o município, a empresa "contribuiu para a produção dos mesmos [prejuízos], por se ter conformado com a deliberação da Câmara Municipal que declarou a nulidade do ato de licenciamento".

Segundo a sentença proferida, o tribunal deu razão à queixosa, considerando que pelo réu "foi emitida uma decisão que aprovou as obras a realizar sobre o prédio (...), a qual veio a ser declarada nula, pela Câmara Municipal, já em 2015".

Acrescenta o tribunal que, "assim sendo, verifica-se ter sido praticado pelo réu um ato ilegal, ilegalidade essa, inclusivamente, por si reconhecida".

Lê-se também da decisão do órgão judicial que a "atuação da autora foi baseada na existência de uma licença primitiva que sempre reputou como legal, confiando numa administração eficiente, e que atua de boa-fé. Isto é, o licenciamento primitivo da operação urbanística em causa nos autos, criou a confiança na autora, que é legítima, de que a poderia levar a cabo".

A Lusa pediu à Câmara uma posição sobre o processo, mas não obteve resposta até ao momento.