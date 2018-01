Câmara de Famalicão planeia apoios aos trabalhadores da Ricon

Foto: Reuters

Uma situação que começa a ser discutida terça-feira com as três primeiras assembleias de credores.



O presidente da câmara de Famalicão, onde está localizada a fábrica, garante que vão existir apoios para os funcionários que residam no concelho.



Em declarações à Antena 1, Paulo Cunha explica que para os que trabalham no grupo e moram em Famalicão tem apoios da câmara para primeiras necessidades.



Os trabalhadores da empresa Ricon pararam hoje a produção depois de terem recebido em casa as cartas com o aviso de despedimento. A insolvência é o desfecho mais provável.