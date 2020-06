Câmara de Faro proibe atividades recreativas e manifestações

O documento frisa que a proibição se estende "a toda a área do concelho de Faro e, em especial, a toda a área da ilha de Faro".

São também abrangidos "espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas".

Os estabelecimentos de restauração e bebidas podem funcionar entre as 06:00 e as 24:00, mas a partir das 23:00 não podem admitir a entrada de novos clientes.

As medidas vigoram até às 23:59 de 14 de junho.

A época balnear começa hoje em todas as praias do Algarve, Almada, Cascais e na praia da Nazaré, com regras de distanciamento social e lotação máxima definida, devido à pandemia da covid-19, e com apelos ao bom senso dos banhistas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19, em 33.969 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado na sexta-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 10 mortos (+0,7%) e mais 377 casos de infeção (+1,1%).

O número de pessoas hospitalizadas desceu de 445 para 421, das quais 58 se encontram em unidades de cuidados intensivos.