Câmara de Gaia anuncia 1,4ME para criar parques infantis em todas as freguesias

"Trata-se de uma nova geração de parques que inclui materiais para a infância, desportivos e geriátricos. Criaremos um em cada freguesia [nas 24 que compõem as 15 uniões de freguesia do concelho] e os parques estarão associados a temas sobre esses locais", disse o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em causa está o Programa Municipal de instalação de Parques Infantis apresentado hoje no âmbito da apresentação da revisão orçamental, documento que no total elenca investimentos até 54 milhões de euros que Eduardo Vítor Rodrigues garante que lançará no primeiro semestre deste ano.

O plano dos parques faz parte do eixo "Cuidar" que no total tem prevista a dotação de cerca de 1,9 milhões de euros.

Somam-se, entre outros, projetos como a construção de um Centro de Dia para doentes com Alzheimer a fazer com a Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis, no qual a autarquia conta gastar 200 mil euros, mesmo montante que pretende investir no Centro de Neurointervenção, projeto já em fase de finalização que está a ser concretizado em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.