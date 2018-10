Câmara de Gaia integra projeto internacional de luta contra planta invasora

Lusa23 Out, 2018, 18:48 | País

Em causa a erva-das-pampas (ou Cortaderia selloana), planta invasora agressiva com proliferação tanto em áreas naturais como em áreas que tenham mão humana.

Em comunicado, a Câmara de Gaia aponta que a Comissão Europeia aprovou o projeto LIFE+ Stop Cortaderia, cujo investimento é de 3.500.000 euros, 52% dos quais financiados pela União Europeia.

O projeto desenvolve-se ao longo de quatro anos e é uma iniciativa transnacional, com a participação de entidades portuguesas, espanholas e francesas.

Ainda de acordo com a autarquia de Gaia, distrito do Porto, as entidades envolvidas vão colaborar numa série de iniciativas de luta contra esta espécie invasora ao longo do Arco do Atlântico, desde o centro/norte do litoral português até ao sul de França.

As ações a implementar incluem o desenvolvimento de estratégias e planos de ação para gestão da espécie e campanhas de comunicação para informar e alertar os cidadãos sobre as graves ameaças associadas à expansão da espécie.

Na sua nota, a autarquia liderada pelo PS de Eduardo Vítor Rodrigues descreve que o projeto LIFE + Stop Cortaderia inclui 20 ações que vão desenvolver-se entre 2018 e 2022, estando agrupadas em quatro grupos: ações preparatórias e estudos prévios, ações diretas de eliminação e controlo da espécie invasora, monitorização e seguimento das ações de controlo, de difusão e sensibilização.

A Câmara de Gaia destaca a realização da cartografia da erva-das-pampas desde o litoral centro/norte de Portugal até à Cantábria, através de técnicas de deteção remota que permitirão ter uma imagem precisa da extensão desta espécie.

Posteriormente, esta cartografia permitirá avaliar os resultados das intervenções de controlo de erva-das-pampas, incluindo em zonas de elevada densidade (estradas, zonas industriais e mineiras e zonas periurbanas).

"Será, ainda, criada uma rede de alerta precoce e resposta rápida para detetar novos focos de invasão ao longo do Arco Atlântico e uma campanha de comunicação nos meios de comunicação social", descreve a nota camarária.