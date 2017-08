Câmara de Gavião ativa Plano de Emergência Municipal

Lusa 18 Ago, 2017, 20:56 / atualizado em 18 Ago, 2017, 22:39 | País

De acordo com o presidente da Câmara, José Pio, o Plano de Emergência Municipal foi acionado cerca das 20:00, uma vez que o incêndio "chegou mesmo às casas" em Belver, "contornou" a vila de Gavião e dirige-se nesta altura em direção às aldeias de Degracia e Atalaia.



"O incêndio está muito violento, tem várias frentes ativas, não está fácil. Neste momento há populações em risco", disse.



"Já chega de terrorismo, isto é uma imagem dantesca, aquilo que nós temos observado nos últimos dias. Há fogo por todo o lado, as pessoas estão desesperadas ao ver arder o trabalho de uma vida, isto não pode continuar assim", acrescentou.



Para José Pio, os incendiários devem ser "punidos exemplarmente", exortando o Governo a "alterar leis" nesse sentido.



"Já não acredito mais em deflagrações espontâneas, isto acontece porque tem que acontecer e os incendiários espalhados de uma forma brutal, isto já me cheira a crime organizado", alertou.



A aldeia do Cadafaz foi evacuada hoje à tarde, "à exceção dos que nem a GNR conseguiu tirar", e foi também evacuada a Praia Fluvial do Alamal, junto ao rio Tejo, disse o autarca.



Durante a tarde já tinham sido retiradas pessoas das aldeias de Torre Cimeira e Torre Fundeira e encaminhadas para as instalações do lar de idosos de Belver e para a Santa Casa da Misericórdia de Gavião.



Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o combate às chamas mobilizava, às 20:50, um total de 472 operacionais, 157apoiados por 120 viaturas.