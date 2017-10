Câmara de Gouveia apoia alimentação de animais de 60 produtores do concelho

Lusa24 Out, 2017, 10:14 | País

Segundo a autarquia presidida por Luís Tadeu, para além do apoio à alimentação de cinco mil animais (ovinos, caprinos e bovinos), também distribuiu bens de primeira necessidade aos agregados familiares atingidos.

"Está também no terreno uma equipa de técnicas de psicologia que prestam o apoio à população mais fragilizada psicologicamente", refere a autarquia em comunicado.

O município salienta que, "após o trágico momento" que o concelho viveu na semana passada, "foi efetuado o levantamento de todas as necessidades da população afetada pelos incêndios".

Em Gouveia, está em curso a campanha de solidariedade "Vamos ajudar a reerguer Gouveia!", liderada pela autarquia.

Entretanto, face à "onda de solidariedade" que tem chegado de todos os pontos do país, o município refere que, em termos de vestuário, "as necessidades vão estando asseguradas".

Quanto aos bens (produtos alimentares, mobiliário, eletrodomésticos e utensílios para o lar) devem ser entregues no edifício da antiga Fábrica Bellino & Bellino, após um contacto prévio com o Município de Gouveia (através do número de telefone 238 490 210).

No tocante à alimentação animal, está estabelecido que as rações e fenos deverão ser entregues no Pavilhão do Município situado na zona Industrial de Gouveia.

"Após a receção destes bens e face à identificação das necessidades mais urgentes, o Município de Gouveia em coordenação com os presidentes das Juntas/Uniões de Freguesias afetadas serão responsáveis por fazer chegar estes apoios a todos os que foram afetados pelos incêndios de acordo com as necessidades", indica a nota.

A autarquia possui também duas contas bancárias para receber doações monetárias: PT50 0036 0141 99100022583 05 (Montepio Geral) e PT50 0035 0354 00030190530 80 (Caixa Gera de Depósitos).

Quem colaborar com a iniciativa deve enviar o comprovativo da transferência bancária para o endereço de correio eletrónico contab@cm-gouveia.pt, acompanhado do nome, morada e número de identificação fiscal para emissão e envio do respetivo recibo.