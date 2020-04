Câmara de Gouveia cede `tablets` com internet a 80 alunos

"Os alunos identificados pelo Agrupamento de Escolas de Gouveia irão receber os equipamentos para utilização durante o tempo necessário à conclusão do ano escolar", refere o município de Gouveia, no distrito da Guarda, em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia presidida por Luís Tadeu, a medida concretiza-se com a entrega de um `tablet` e de um `router` 4G de acesso à internet com cartão de 75 Gb para três meses.

Com a medida, a autarquia "pretende garantir o acesso de todos os alunos do concelho às aulas `online` e a conteúdos digitais, de forma a colmatar a suspensão das aulas presenciais".

A fonte refere que, após a conclusão do ano letivo, "os equipamentos serão devolvidos à autarquia que, desta forma, cria um banco de recursos tecnológicos para solucionar o acesso dos estudantes das famílias com maiores debilidades económicas às novas tecnologias de comunicação".

O presidente da Câmara Municipal de Gouveia, citado na nota, enaltece a importância da iniciativa e da colaboração mantida com o Agrupamento de Escolas, referindo que "este é um apoio direto aos alunos e às famílias com maiores dificuldades".

"Queremos que todos os alunos do concelho acompanhem as aulas à distância e concluam o ano escolar. É um compromisso com as futuras gerações e um investimento direto na formação e educação dos nossos jovens neste tempo de combate à pandemia", sublinha Luís Tadeu.

O investimento da autarquia de Gouveia é de 21 mil euros e garante o acesso de todos os alunos do concelho ao novo sistema de ensino à distância dinamizado pelo Agrupamento de Escolas local.

O município lembra que a entrega dos 80 `kits` tecnológicos para o ensino à distância "soma-se a um conjunto de outras iniciativas de apoio à população do concelho" promovidas no âmbito das medidas de mitigação da pandemia da covid-19.

Portugal regista 735 mortos associados à covid-19 em 20.863 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 21 mortos (+2,9%) e mais 657 casos de infeção (+3,3%).