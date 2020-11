Câmara de Ílhavo recusa receber do governo competências na Saúde e Ação Social

"Na falta, até à presente data, de respostas a várias questões ou dos necessários esclarecimentos que concretizem a legislação, a Câmara Municipal decidiu recusar as transferências de competências nas áreas da Saúde e da Ação Social para o ano de 2021", revela a autarquia em nota de imprensa.

O executivo liderado por Fernando Caçoilo (PSD) entende que "não é suficiente o Governo recorrer ao argumento e princípio da gestão de proximidade, sem que sejam criadas condições mínimas e responsáveis para que essa gestão possa ser implementada e executada, sem hipotecar o serviço público das autarquias, nem a sustentabilidade do futuro dos municípios.

No caso da área da Saúde, alega que "foram solicitados diversos esclarecimentos, quer ao Ministério da Saúde, quer à Direção-Geral das Autarquias Locais, sobre os encargos previstos com recursos humanos, a gestão dos imóveis próprios e dos imóveis arrendados, custos logísticos e de funcionamento, não tendo sido devolvidas quaisquer respostas que permitissem outra avaliação, cumprindo-se os prazos previstos no quadro legal".

Em relação à área da Ação Social, a Câmara de Ílhavo diz ter esperado "quase o dobro dos dias previstos para os Ministérios das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como a Direção-Geral das Autarquias Locais, remeterem o projeto de mapa, onde constem os elementos financeiros, os recursos humanos em causa e respetivos ratios, os acordos e protocolos vigentes, bem como o número de processos familiares em acompanhamento e outros dados considerados relevantes".

"A Câmara Municipal de Ílhavo não recebeu, das entidades governativas referidas, qualquer informação ou elemento que permitisse uma tomada de posição estruturada, cuidada e consciente em relação às novas competências nesta área", justifica.

Em todo este quadro do chamado processo de Descentralização,

A Câmara de Ílhavo garante que, no processo de descentralização, "sempre se manteve empenhada em assumir, com sustentabilidade e responsabilidade, as competências necessárias para concretizar uma melhor gestão do território, promover o seu desenvolvimento e aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos seus munícipes".

"Várias competências e novas responsabilidades já foram assumidas, nomeadamente a última referente à área da Educação", exemplifica.