Câmara de Leiria vai disponibilizar cobertores e sacos-cama a cidadãos sem-abrigo

"Vão ser disponibilizados cobertores e sacos-cama através dos Bombeiros Sapadores", afirmou Ana Valentim, referindo que, "presentemente, estão identificadas 20 pessoas, a residir, essencialmente, em casas abandonadas".

A autarca, que tem, entre outros, os pelouros do Desenvolvimento Social e da Habitação, disse que o número de pessoas em situação de sem-abrigo "não aumentou significativamente" e que "esta população é muito oscilante".

Em janeiro de 2021, eram 16 as pessoas nesta situação a viver em Leiria.

Ana Valentim declarou que o Município de Leiria, desde 2019, "possui em funcionamento o projeto `Housing First` em parceira com a Inpulsar, que possui o objetivo de inserir socialmente as pessoas em situação de sem-abrigo, através de uma resposta habitacional".

Este projeto está a ser financiado pela Câmara, empresa Lusiaves e Segurança Social.

"Por outro lado, foi implementado o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo constituído por uma rede de parceiros que, dentro de várias áreas, procura dar resposta à integração efetiva destas pessoas, seja na área da saúde, emprego e formação profissional", acrescentou a vereadora.

Na segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que "o estado do tempo em Portugal continental será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão FIEN, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo".

Até quarta-feira está prevista a queda de neve acima dos 800/1.100 metros de altitude no Norte e Centro do país, e a intensificação do vento.

"A agitação marítima também irá aumentar na costa ocidental, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a sete metros de altura significativa, que poderão atingir altura máxima até 12 metros, em especial a norte do Cabo Raso, onde, durante a noite de 17 para 18, deverão ter sete a 7,5 metros de altura significativa com uma altura máxima até 14 metros", adiantou o IPMA.

Quanto à temperatura, vai descer significativamente até quinta-feira, com valores de temperatura mínima abaixo dos cinco graus Celsius na generalidade do território, sendo entre -5 C a 0º no interior Norte e Centro, e entre cinco e oito graus C nas regiões do litoral.

"Salienta-se que esta descida de temperatura, em conjunto com o vento forte que se fará sentir, dará origem a um maior desconforto térmico", pelo que foram emitidos avisos, referiu o IPMA.

O distrito de Leiria está hoje sob aviso laranja para agitação marítima, passando às 00:00 de quarta-feira para aviso vermelho, que se manterá até às 06:00 desse dia.

Leiria vai estar ainda sob aviso amarelo para vento, a partir das 15:00 de hoje até às 06:00 de quarta-feira.