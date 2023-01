Câmara de Lisboa alvo de buscas da Polícia Judiciária

De acordo com a TVI/CNN, a contratação da empresa terá permitido a alegada angariação de dinheiro em obras públicas para o financiamento ilícito do Partido Socialista, através dos chamados "sacos azuis".



A TVI/CNN avança que as buscas devem-se a suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação.