Câmara de Lisboa anuncia pacote de 60 milhões para apoiar famílias e empresas

Foto: Pedro Nunes/Reuters

É um pacote no valor de 60 milhões de euros para apoiar as famílias e as empresas da cidade de Lisboa. O presidente da Câmara apresenta, esta quinta-feira, medidas para ajudar a combater a inflação perante a "conjuntura dramática que se vive no país", segundo o que refere o documento a que a Antena 1 teve acesso.