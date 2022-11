Câmara de Lisboa apresenta orçamento para 2023

Entre as medidas do orçamento de Lisboa para o próximo ano, segundo informação municipal a que a agência Lusa teve acesso, estão a isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) a jovens até 35 anos para aquisição de habitação própria, no valor máximo de 250 mil euros, e a devolução de 3,5% de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aos munícipes, voltando a aumentar 0,5% como fez este ano que passou de 2,5% para 3%.A proposta de orçamento para 2023 inclui também verbas para a implementação do plano de saúde “Lisboa 65+”, que deverá entrar em vigor a partir de 1 de janeiro, num investimento anual de 1,5 milhões de euros, assim como para a Fábrica de Unicórnios, que foi lançada no final de outubro, com um montante total disponível, entre financiamento público e privado, de 8 milhões de euros.Na área da segurança, o próximo orçamento municipal deverá avançar com a instalação de câmaras de videovigilância no Cais do Sodré, seguindo-se as zonas da Praça dos Restauradores, da Ribeira das Naus e do Campo das Cebolas, estando também previsto o reforço de 50 elementos na Polícia Municipal, com o objetivo de ter “mais 150 até ao final do mandato”, de acordo com a informação municipal.Relativamente ao valor do orçamento para a área da Cultura, a liderança PSD/CDS-PP propõe um aumento de 22% das verbas em relação a este ano para investir nas bibliotecas de António Lobo Antunes e de Alberto Mangel, assim como para concretizar a promessa de ter “um teatro em cada bairro”, com um equipamento cultural em cada uma das 24 freguesias lisboetas.O orçamento municipal para 2022 prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros, ligeiramente superior à do ano anterior (1,15 mil milhões), destacando-se a medida da gratuitidade dos transportes públicos para residentes em Lisboa menores de 23 anos e maiores de 65, com uma verba anual de até 14,9 milhões de euros.