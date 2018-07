Câmara de Lisboa entrega 52 chaves

A primeira chave foi entregue a uma moradora da freguesia de Santa Maria Maior, mas o programa abrange também moradores de Santo António, São Vicente e Misericórdia.



No total são 100 as casas incluídas no programa lançado pela autarquia.



O projeto foi criado para responder à pressão imobiliária causada pela entrada em vigor da lei das rendas e pelo crescimento do turismo.



O presidente da autarquia, Fernando Medina, diz que o Parlamento tem de fazer alterações à lei do arrendamento e garantiu que até ao final deste trimestre vão estar prontas mais casas.