Câmara de Lisboa lança Selo de Acessibilidade para cidadãos em cadeira de rodas

A autarquia está a identificar os "pontos difíceis" da cidade, onde as pessoas com deficiência não conseguem ter acessibilidade. E quer avançar com uma experiência piloto de "um bairro da acessibilidade e mobilidade" em Lisboa, que possa ser um exemplo a seguir.

São medidas para apoiar a pessoa com deficiência. Quem vive na primeira pessoa estes problemas e esta realidade, todos os dias, queixa-se de muitas dificuldades e obstáculos que tardam em ser ultrapassados.