Câmara de Lisboa não quer cartazes políticos na Praça do Marquês de Pombal

A Câmara de Lisboa avançou com o pedido de classificação de "património municipal" para a Praça do Marquês de Pombal. Um pedido para impedir a colocação de cartazes políticos no centro de Lisboa. Carlos Moedas obrigou à retirada de todos os cartazes na rotunda, sob protesto de vários partidos.