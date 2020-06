Câmara de Lisboa pede ao Estado central espaços para acolhimento de sem-abrigo

Manuel Grilo, vereador com os pelouros dos Direitos Sociais e da Educação, do Bloco de Esquerda, fez este apelo durante uma ação de contacto com a população sem-abrigo da cidade de Lisboa, em que acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entre Alcântara e a Avenida Almirante Reis, com paragens no Cais do Sodré e em Santa Apolónia.

"Nós não queremos que as pessoas passem por esta pandemia condenadas a estarem na rua. É absolutamente necessário que o Estado central encontre forma de nos facultar o espaço onde possamos integrar pessoas com dignidade", afirmou o vereador, acrescentando: "Há um espaço que sabemos que está disponível na zona da Manutenção Militar, na rua do Grilo".

O vereador referiu que atualmente existem "quatro equipamentos de emergência" em Lisboa, os pavilhões do Casal Vistoso, do Clube Nacional de Natação (CNN), a Pousada da Juventude do Parque das Nações e a Casa do Lago, onde estão acolhidas 220 pessoas, estimando-se que haja "outro tanto, ou mais, na rua".

"Precisamos de mais espaços para acolher mais pessoas. Não conseguimos ter acesso a estes equipamentos, que em grande medida pertencem ao Estado Central e, portanto, venho chamar a atenção para a necessidade de encontrarmos estes espaços", reforçou, pedindo "espaços alternativos que possam ter mais 100, 120, 140 pessoas".

Relativamente às habitações disponibilizadas à população sem-abrigo, Manuel Grilo adiantou que até ao final deste ano deverá haver 380 casas entregues através do projeto `Housing First`, "o que significará soluções definitivas para essas pessoas de recuperação do seu projeto de vida".

Segundo o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, "há uma identidade completa de propósitos e de objetivos" com o Presidente da República no que respeita à preocupação com as pessoas em situação de sem-abrigo.

"É algo que nos irmana", disse.