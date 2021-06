Câmara de Lisboa proíbe instalação de écrans no espaço público durante Euro2020

"A Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta a situação pandémica, atenta ao esforço para manter controlados os números de infeções (de covid-19), sobretudo em situações de festejos, e para evitar aglomerações, não autoriza nem autorizará durante o período do Euro 2020 a instalação de écrans no espaço público", lê-se numa nota divulgada pela autarquia.



Segundo o município, esta posição está articulada com as juntas de freguesia da cidade.



No comunicado, a Câmara de Lisboa apela ainda ao "dever de recolhimento de todos" e ao cumprimento das regras sanitárias emanadas pela Direção-Geral da Saúde.



A cidade de Lisboa está entre os 10 concelhos de Portugal Continental que não estão na nova fase do plano de desconfinamento, em vigor desde 10 de junho.



Quinta-feira na conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que Braga, Lisboa e Odemira mantêm-se na fase de 1 de maio do plano de desconfinamento, além de Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Sertã e Sintra.



Além das medidas aplicadas a cada concelho de Portugal Continental, o Governo decidiu proibir a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) no fim de semana, a partir das 15h00 de sexta-feira e até às 6h00 de segunda-feira, devido à subida dos casos de covid-19 neste território e para que a "elevada incidência (de covid-19) que se faz sentir nesta região não se transporte para fora dela".



Ainda segundo a ministra da Presidência, está previsto um reforço da fiscalização nas deslocações e nas atividades e eventos neste território.