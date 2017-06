Câmara de Lisboa quer colocar videovigilância nos pontos principais da capital

Foto: Regis Duvignau - Reuters

As primeiras instalações estão previstas para a zona do Cais do Sodré e miradouro de Santa Catarina.



Estão já em funcionamento sistemas de vigilância através de câmaras de vídeo no Bairro Alto, Amadora e no Santuário de Fátima, no total de 27 câmaras.



Sistema este que foi essencial para a identificação do suspeito de homicídio de um taxista, há uma semana, na Amadora.