Câmara de Lisboa quer informações sobre lares da cidade incluindo os ilegais

De acordo com uma moção apresentada pelo CDS-PP e aprovada hoje em reunião de Câmara por maioria, com os votos a favor dos democratas-cristãos e do PSD e a abstenção de PS, PCP e BE, a autarquia irá solicitar ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral da Saúde a identificação de todos os lares com casos confirmados de covid-19 e o número registado em cada um.

A Câmara de Lisboa irá também solicitar de dados sobre os utentes e funcionários dos lares já testados "no âmbito da operação de testagem preventiva" que decorre desde 30 de março, bem como o número de utentes e funcionários não testados e a indicação das datas em que se prevê a realização dessa análise.

Além disso, devem também ser facultadas informações sobre o número de testes realizados a utentes e funcionários, "no âmbito dos procedimentos do Serviço Nacional de Saúde de testagem de casos suspeitos".

A autarquia irá ainda solicitar dados sobre o "número de óbitos por covid-19" de utentes e funcionários ocorridos nos próprios lares e em estabelecimentos de saúde.

Na moção é referido que, segundo a Carta Social, o concelho de Lisboa tem 115 estruturas residenciais para pessoas idosas em situação legal, onde vivem 4.057 utentes (87,3% da capacidade total, de 4.642 utentes).

"Com vista a coordenar a sua atuação e a avaliar a necessidade de tomar medidas adicionais, é fundamental que a Câmara Municipal de Lisboa disponha de informação atualizada sobre a situação dos lares e outras estruturas residenciais para pessoas idosas localizados no concelho de Lisboa, em três áreas: testes realizados e por realizar, casos confirmados e óbitos", lê-se na moção.

Na reunião do executivo camarário realizada hoje por videoconferência, foi também aprovada outra moção apresentada pelo CDS-PP, igualmente por maioria, para que o Governo informe a autarquia se está a ser desenvolvido um projeto de expansão da linha vermelha do metropolitano de Lisboa a partir da estação de São Sebastião em direção a Alcântara e a construção de quatro novas estações (Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara).

A Câmara de Lisboa irá ainda solicitar que se esclareça "se o projeto de expansão da linha vermelha do metropolitano de Lisboa para a zona ocidental da cidade é alternativo ao projeto da linha circular".

O CDS-PP apresentou outra proposta para a criação do projeto "Máscaras faciais para todos", que previa a disponibilização de máscaras às Instituições Particulares de Solidariedade Social de Lisboa, que ficariam responsáveis pela sua venda a um "custo fixo e reduzido", revertendo as receitas arrecadadas a favor das instituições. Esta proposta foi, contudo, rejeitada.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 820 pessoas das 22.353 confirmadas como infetadas, e há 1.143 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.