Câmara de Lisboa suspende licenças para alojamento local em cinco bairros

Alfama é um bairro onde a vida mudou completamente com o turismo e o aluguer de curta duração. Aqui, já mais de 30% das casas são destinadas a turistas.



Foi o cenário escolhido por Fernando Medina para apresentar as suas ideias sobre alojamento local.



Este fim de semana entrou em vigor a lei que que cria limites ao alojamento local. As câmaras passam a ter poder para licenciar, ou suspender o licenciamento, de acordo com as zonas da cidade.



A autarquia de Lisboa decidiu um ano de contenção para cinco bairros. A proposta vai ser ainda votada na Assembleia Municipal. Fernando Medina quer também fazer um regulamento do Alojamento local até ao 1º trimestre de 2019.

Segundo a autarquia, as freguesias do centro histórico de Lisboa perderam entre 2013 e 2017 quase 15% dos moradores.