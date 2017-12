Câmara de Lisboa vai devolver 58 milhões de euros da taxa de Proteção Civil

Andreia Martins - RTP19 Dez, 2017, 14:41 / atualizado em 19 Dez, 2017, 16:03 | País

Em declarações aos jornalistas junto aos Paços do Concelho, ao início da tarde, Fernando Medina anunciou que a Câmara Municipal de Lisboa vai começar a devolver já a partir de janeiro o valor cobrado na aplicação da taxa de Proteção Civil.



Trata-se, no total, da devolução de 58 milhões de euros aos proprietários, uma decisão que não coloca em causa os serviços prestados.



TC "não é força de bloqueio"

Proprietários e oposição aplaudem

c/ Lusa

"A Proteção Civil não está em risco. Temos feito uma gestão muito cuidada e muito prudente das Finanças da Câmara Municipal de Lisboa", salientou Medina, que admitiu no entanto que esta decisão "terá impacto" na atividade e no orçamento do município "nos próximos anos". "Vamos ter de nos adaptar", disse o presidente da Câmara de Lisboa.O autarca socialista esclarece que o município vai acatar "naturalmente, na íntegra", a decisão do Tribunal Constitucional e que vai nas próximas horas pedir à presidente da Assembleia Municipal a devolução dos diplomas dos regulamentos relativos às taxas municipais e ao Orçamento da Câmara de Lisboa, para que sejam alterados na sequência desta decisão."Vamos proceder à devolução do dinheiro que foi liquidado e cobrado a propósito da taxa desde o ano de 2015", anunciou Fernando Medina, esclarecendo ainda que já em janeiro será aberto um balcão de atendimento e umpara o efeito. Para além disso, a Câmara de Lisboa vai comunicar diretamente "com todos os proprietários que liquidaram a taxa".O presidente da Câmara Municipal anunciou ainda que vai requerer junto dos partidos, do Governo e da Assembleia da República "uma clarificação jurídica do sistema de financiamento da Proteção Civil", sublinhando "a taxa de Proteção Civil de Lisboa, tal como dos restantes municípios, decorre da lei de bases da Proteção Civil de 2006", bem como da lei de Taxas Municipais."O acórdão do Tribunal Constitucional que hoje conhecemos deita por terra a possibilidade, no fundamental, da existência genérica destas taxas de Proteção Civil", argumentou Medina.O autarca fez ainda questão de assinalar a importância "de ter corpos de bombeiros profissionais, em quantidade, apetrechados, bem equipados, bem treinados, com boas instalações em todo o território nacional”, acrescentando que "este é um ano" em que essa necessidade "fica à vista de todos".Por isso, considera prioritário arranjar um mecanismo de financiamento "estável, sólido, capaz de assegurar uma Proteção Civil à altura das necessidades da cidade"."Não sendo possível [impor a taxa] através deste mecanismo que a lei expressamente declarava desde 2006 (...) deve ser encontrado um novo mecanismo na Assembleia da República", referiu ainda.Questionado pelos jornalistas se sentia derrotado com esta decisão do Tribunal Constitucional, Fernando Medina enfatiza que o órgão "não é adversário da Câmara de Lisboa e muito menos é uma força de bloqueio"."O TC disse-nos que não é este o caminho. (...) Se este não é o caminho para o financiamento da Proteção Civil nos municípios, então que se clarifique qual é o caminho", declarou.Em causa está uma decisão anunciada esta terça-feira pelo Tribunal Constitucional que chumba a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa. Já este ano, o mesmo órgão tinha declarado inconstitucional a mesma taxa aplicada em Vila Nova de Gaia.Na semana passada, a câmara de Lisboa tinha chumbado três propostas apresentadas por PSD, CDS-PP e PCP no sentido de revogar a taxa em causa, criticada pela oposição e pelos proprietários.Na sequência da decisão desta terça-feira a Associação Lisbonense de Proprietários exigiu "responsabilidades políticas ao executivo que teimosamente cobrou durante três anos um imposto encapotado", lembrando que foi "a primeira entidade a denunciar publicamente a inconstitucionalidade desta pseudo-taxa".O PSD também já reagiu a esta decisão, com a vice-presidente do PSD e vereadora em Lisboa, Teresa Leal Coelho, a lamentar que Fernando Medina "não tenha dado ouvidos" aos alertas do seu partido."O PSD tem vindo desde dezembro de 2014 a chamar à taxa de proteção civil um imposto encapotado. Nós advertimos, em reunião de Câmara Municipal, que esta taxa era inconstitucional, produzimos declarações de voto a dizê-lo e agora vem efetivamente o Tribunal Constitucional dar razão ao PSD nessa posição", afirmou Teresa Leal Coelho, em declarações aos jornalistas.Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda, diz que esta decisão vem dar razão ao partido que "desde 2015 se tem oposto a esta taxa por considerar que é ilegal". O Bloco de Esquerda tinha proposto a suspensão da aplicação desta taxa até que fosse conhecida uma decisão por parte do Tribunal Constitucional sobre a matéria.Em declarações à agência Lusa, o vereador assume preocupação com o serviço da Proteção Civil. "Achamos que não deve haver um desguarnecimento desde serviço na cidade, mas com certeza que terão de ser encontradas outras formas [de financiamento], porque esta já ficou provado hoje que é ilegal", completou.