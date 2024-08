Câmara de Lobos com uma frente após reacendimento na Fajã dos Cardos

"Neste momento a frente ativa que temos é a que voltou ao Curral [das Freiras]. Ontem [segunda-feira] de manhã não tínhamos nenhum fogo ativo, mas houve um reacendimento na Fajã dos Cardos, na zona norte do Curral das Freiras, numa zona inacessível, nos picos e que progrediu durante toda a noite", disse à Lusa Leonel Silva.

De acordo com o autarca, o fogo consumiu uma vasta área e gerou "grande preocupação", tendo sido mobilizados muitos meios para proteger a zona residencial.

"No entanto, o fogo não chegou à zona residencial. Esteve a deflagrar toda a noite e hoje de manhã ainda com alguma intensidade, numa zona florestal de difícil acesso por via terrestre. Os operacionais estão a procurar fazer o contacto a partir de um ponto onde possam chegar apeados. Na zona mais a norte, não há acessibilidade terrestre. Se o fogo progredir poderá ser preocupante e poderá atingir os picos mais altos da Madeira, o que será complexo", contou.