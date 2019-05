Câmara de Loures apela a Marcelo para "realojamento imediato" das famílias desalojadas

Foto: Máruio Cruz - Lusa

"Precisamos de uma solução imediata de recolocação destas pessoas noutras instalações que não seja um pavilhão desportivo", afirmou o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, após um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu na residência oficial no Palácio de Belém, em Lisboa, onde foram também recebidos alguns dos desalojados.



Em causa está o apoio a 14 famílias, constituídas por 37 pessoas - 20 adultos e 17 menores -, depois de o antigo paiol, junto à Quinta do Mocho, ter sido atingido por um incêndio. O terreno é propriedade da Empordef, empresa tutelada pelo Ministério da Defesa.