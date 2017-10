Câmara de Mangualde mantém plano de emergência ativo

Lusa20 Out, 2017, 17:19 | País

Segundo a mesma fonte, "a situação está a ser constantemente avaliada" e o plano só será desativado quando os agentes de proteção civil de Mangualde considerarem estarem reunidas condições para que tal aconteça.

A manutenção em vigor do plano prende-se também com a necessidade de serem dadas "respostas às necessidades emergentes no terreno, nomeadamente nos domínios da ação social, higiene sanitária, saúde pública, segurança da via pública, produtores agrícolas, criadores de gado e reposição das necessidades básicas da população", como água e luz.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mangualde tinha sido ativado às 23:00 de domingo.

No terreno estão, desde terça-feira, equipas multidisciplinares da autarquia, em articulação direta com os presidentes de juntas.

Desta forma, a autarquia espera "que seja efetuado um rápido levantamento de danos e prejuízos causados pelo incêndio florestal que fustigou o concelho".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.