Câmara de Matosinhos admite impor cumprimento de normas no Lar do Comércio

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos admitiu hoje uma intervenção mais musculada no Lar do Comércio, com a entrada de bombeiros e proteção civil para impor o cumprimento das normas e garantir a separação dos utentes.